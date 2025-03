CCSS afina detalles para que donación de embriones sea una realidad en poco tiempo

La Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llegó a quinto aniversario (vea video adjunto de Telenoticias).

Tal como está detallado en la norma que regula la fecundación in vitro (FIV), a partir de este momento inicia una nueva etapa en la que destaca la donación de embriones y gametos.

El documento establece:

"La pareja o la mujer que preserve sus óvulos fecundados en caso de no poder o no querer realizar futuras transferencias de estos, podrá donar estas células a otras personas destinatarias de la FIV que así lo requieran. Para ello, deberán manifestar su consentimiento informado de donación de óvulos fecundados".

Según el director del Hospital Nacional de las Mujeres, José Miguel Villalobos, lugar donde está ubicada la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, la donación de embriones está en una etapa de revisión final donde se analizan aspectos bioéticos.

La norma también establece la donación de gametos, es decir, óvulos o esperma. Indica lo siguiente:

"Podrá ser donador de gametos aquella persona mayor de edad y que no haya sido declarado incapaz en la vía judicial. Además, debe acreditar un buen estado de salud psicofísica, de conformidad con un estudio que demuestre que no padece enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas que comprometan la viabilidad del embrión o que sean trasmisibles a la descendencia y que no puedan ser tratadas luego del nacimiento".

La Unidad de Medicina Reproductiva actualmente tiene almacenado en el criobanco 478 embriones, 730 óvulos y 124 viales de semen.

Cualquiera de ellos sería candidato a donación.

Para los ciudadanos, esta nueva etapa de la fecundación in vitro abre una ventana de oportunidad a las parejas que no por diferentes razones no pueden tener hijos.

Desde que la Caja de Seguro Social inició con la aplicación de la técnica de fecundación in vitro han nacido 178 bebés con esta técnica.