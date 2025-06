CCSS acumula segunda demanda por accesos no autorizados a EDUS de paciente

El Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda recibió, el martes anterior, una segunda demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por supuestos accesos no autorizados al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de una paciente.

Dicho proceso se inició cinco días después de que Teletica.com revelara un caso similar, por el que la institución deberá afrontar un juicio el año entrante.

La gestión fue planteada por el abogado Marco Sánchez Pereira, en representación de una secretaria de un hospital de la Gran Área Metropolitana (GAM), cuya identidad y lugar de trabajo serán reservados por este medio.

En este caso, se señalan cuatro ingresos hechos por el jefe y una compañera de la actora. Ambos son médicos, pero ninguno es tratante de la mujer.

Los accesos ocurrieron el 30 de abril y el 16 de mayo de 2024, y las consultas se prolongaron por hasta 15 minutos, según se desprende de una bitácora certificada por la jefa de Registros y Estadísticas de Salud del Área de Salud Alajuela Oeste, Daisy Alvarado Rojas, a la que este Teletica.com tuvo acceso. Los motivos dados para esos ingresos se relacionan con la búsqueda de la paciente y la revisión de su expediente.

Desde la comodidad de su casa, cuyas puertas abrió para recibir a un equipo de este medio, la secretaria explicó que empezó a sospechar de que su expediente digital había sido accedido a raíz de la dinámica diaria con sus compañeros.

Aspectos de su infancia, traumas y situaciones que atravesaba por una condición psiquiátrica empezaron a escucharse en ese lugar, en el que se suponía nadie tenía que saberlo.

"Cuando yo estaba trabajando, los mismos comentarios de pasillos, vos los escuchás... inclusive recibí hasta llamadas de personas que ya no laboraban en el hospital para hacerme preguntas personales que nadie sabía. Donde yo recibí llamadas sobre mis cosas personales, esas situaciones que estaba atravesando, yo quedaba como paralizada. Yo decía, ¿pero por qué? Esa persona que me llamó, si está pensionada, ¿cómo sabe cosas? Si son cosas realmente que vos no cuentas.

"Para cuando empecé a sentir esos rumores, chismes de pasillos y a percatarme de todas esas situaciones, fue ahí donde yo me alarmé y fui y busqué la ayuda en el lugar correspondiente para que me brindaran las bitácoras o la información que necesitaba para realmente corroborar mi sospecha. Y cuando me entregaron los documentos, fue donde yo realmente vi que mi sospecha era cierta", narró la mujer.