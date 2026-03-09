¿Cayó o no cayó el meteoro? Esto dice experto tras videos captados el domingo

El meteoro que ingresó a la atmósfera terrestre la noche de este domingo, y que fue visto por cientos de personas desde difernetes partes del país, nunca llegó a tocar la superficie.



Así lo explicó el astrofísico Homer Dávila, quien detalló cómo el choque contra las altas partes de la atmósfera terrestre acabaron por desintegrar este bólido.

“Este meteoro está compuesto básicamente de rocas o hielo de diferente composición. Los tamaños varían, pueden ser desde una bola de béisbol hasta una de baloncesto, generalmente esto suele destruirse de forma natural debido a la fricción en las capas altas de la atmósfera.

“Esto a una altura que puede rondar los 100 o 120 kilómetros de altura sobre la superficie”, aseveró.

El fenómeno fue registrado a eso de las 8:51 p. m. en distintos puntos del Valle Central, entre estos Heredia, Coronado y Palmares. Durante unos segundos, el cielo tuvo un destello, según se observa en videos que circulan, principalmente, en redes sociales.