Catarata Río Fortuna, destino ideal para el fin de semana

Oculta entre las montañas de La Fortuna y protegida por una densa vegetación, la Catarata Río Fortuna se consolida como uno de los destinos naturales más visitados del país.

Con una caída de 70 metros de altura, esta columna de agua verde azulada irrumpe con fuerza en medio del bosque tropical húmedo, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar este fin de semana (ver video adjunto en la portada).



El sitio se encuentra dentro de una reserva biológica de 210 hectáreas de bosque tropical húmedo. Para llegar hasta la base de la catarata, los visitantes deben descender 530 escalones. Quienes prefieran una vista panorámica pueden apreciarla desde un mirador ubicado a 200 metros.



La catarata está a cuatro kilómetros del centro de La Fortuna y a aproximadamente tres horas de San José. El atractivo abre todos los días de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., aunque el ingreso de turistas se permite hasta las 4:00 p.m.



La entrada para nacionales tiene un costo de $10. Los menores de edad y adultos mayores pagan $5, mientras que los niños menores de ocho años ingresan sin costo.

​Impacto en la comunidad

La Catarata Río Fortuna es gestionada por la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT), organización comunal que invierte los recursos generados por las entradas en proyectos de desarrollo local.

Según explicó Alberto Zamora, representante de la asociación, los fondos se destinan a mejoras comunales e iniciativas que benefician directamente a los habitantes de la zona, incluso en áreas que no siempre son competencia directa de la organización.



Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2479-9515.



Con un promedio de 1.000 visitantes diarios, la Catarata Río Fortuna continúa posicionándose como un motor turístico y económico para San Carlos.

