Casos penales por violencia en centros educativos crecen 82% en tres años

En Costa Rica, los casos penales por violencia en centros educativos registran un crecimiento acelerado. Datos de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil revelan que, en apenas tres años, estas causas aumentaron un 82%.

Ante este panorama, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, reconoce el incremento, pero advierte que el origen del problema va más allá de las aulas.

“La violencia no se genera en el aula, viene con una mochila cargada de la casa. El estudiante solo pasa el 12% de su vida en el centro educativo y el resto en su hogar o en la calle”, recalcó Sánchez.



Aun así, el jerarca reconoce acciones que se están llevando a cabo desde el MEP. “Estamos invirtiendo en prevención: más artes, deportes, tecnología, robótica; eso incentiva a los estudiantes a invertir su tiempo en otras cosas”.

Como parte del trabajo, el MEP también ha reforzado medidas de control dentro de los centros educativos.

“Hemos vuelto a protocolos como la revisión de bultos y estamos impulsando sistemas inteligentes de cámaras para prevenir situaciones de violencia”, detalló.

Según el ministro, la problemática, además, está concentrada en zonas específicas del país: “Aproximadamente, el 10% de los centros educativos concentra el 80% de los casos de violencia”.

A pesar del aumento en las cifras, el jerarca sostiene que las acciones actuales están evitando un escenario aún más grave.

“Si no estuviéramos haciendo nada, probablemente la violencia sería aún mayor”, sentenció.

Causas penales en aumento

El reto, sin embargo, sigue siendo estructural: una crisis que se gesta fuera de las aulas, pero que termina manifestándose dentro de ellas.

Este incremento ocurre en un contexto donde también crece el total de causas penales contra menores de edad. En 2023 se registraron 14.193 casos, en 2024 subieron a 15.579 y en 2025 llegaron a 18.781 expedientes, y al 28 de febrero de 2026 ya se registraban 868.

Entre los delitos más frecuentes se mantienen el abuso sexual contra menores de edad, las agresiones con arma y las amenazas agravadas, lo que evidencia un nivel de violencia cada vez más complejo.

En cuanto a homicidios, los casos pasaron de 54 en 2023 a 67 en 2024, y luego bajaron a 45 en 2025.