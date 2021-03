Casos de zika se desploman en Costa Rica por "inmunidad colectiva"

Los casos de zika y chikungunya, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes, cada vez son menos en Costa Rica, según datos del Ministerio de Salud.​

Durante este 2021 únicamente se reportan 12 personas que han enfermado de zika, mientras que para el mismo periodo del año pasado la cifra iba por 30.

Mientras que con chikungunya han sido solo nueve, en comparación con los 17 casos en el mismo lapso de 2020.

Según explicó el doctor Rodrigo Marín, esta disminución se ha sido sostenida en los últimos años.

En el caso del zika, se tuvo un pico muy importante de casos en el 2016 y, desde esa fecha, ha tendido a la baja.

“El zika solo es un virus a diferencia del dengue, por ejemplo, que son cuatro serotipos, entonces sí circula el virus en la población, pero hay inmunidad”, comentó Marín.

Es decir, el virus continúa circulando, pero al estar las personas expuestas, se crea una inmunidad colectiva.

La mayoría de los casos que se han representado este año han sido en la Región Brunca con apenas cuatro, seguida de la Huetar Caribe con tres y Chorotega con dos.

Ocurre algo muy simular con chikungunya. Esta enfermedad se detectó en el país en el 2014 y trajo muchos casos, no solo a Costa Rica, sino a América Latina. Desde ese momento, los reportes continúan bajando.

“El año pasado no tuvimos ni un solo caso, sí tuvimos reporte de casos por serología (anticuerpos), pero no reporte de casos por PCR”, añadió el médico.

En este caso, la Región Chorotega ha sido la más afectada con cinco diagnósticos, luego Pacífico Central con tres y Huetar Caribe con un solo reporte.

Eso sí, Rodrigo Marín dejó claro que la baja no significa que las enfermedades ya no están, todo lo contrario, hay que tenerles más precaución para que no se disparen.

Complicaciones

El zika había reportado afectaciones severas principalmente en mujeres embarazadas, por el nacimiento de niños con microcefalia, así como el síndrome de Guillain-Barré en personas de todas las edades.

La buena noticia es que este año no se han presentado casos en mujeres en periodo de gestación, según confirmó el Ministerio de Salud.

Para evitar esto, es importante mencionar que el país ha estado entregando repelentes y mosquiteros a las embarazadas de las zonas de riesgo, así como condones para evitar exponerse.



En el caso del chikungunya, la complicación más grande está relacionada al dolor articular. Incluso, se reportaron personas que desarrollaron artritis producto de esto.

Lo que sí es claro es que, en ambos escenarios, la circulación del virus es muy baja.