Casos de viruela símica no tienen relación entre sí, revela Salud

El Ministerio de Salud descartó la tarde de este viernes que los dos casos de viruela símica confirmados en Costa Rica tengan alguna relación entre sí.

Lo anterior, a pesar de que los pacientes diagnosticados —de 25 y 55 años de edad— con el virus mpox residen en San José.

Como parte de su actualización sobre los contagios identificados, la autoridad sanitaria destacó que ambos permanecen en condición estable y que cumplen medidas para evitar la propagación de la enfermedad.

Pero la cartera también indicó que, como parte del seguimiento a los hombres, se determinó que ninguno de los dos registra salidas del territorio nacional en el último mes.

El balance dado por Salud descarta que se hayan identificado nuevos casos; sin embargo, la institución continúa para identificar la fuente de infección y dar seguimiento a los contactos de los pacientes, con el fin de aplicar las medidas de vigilancia y control correspondientes.

La autoridad sanitaria llamó a la población a actuar con responsabilidad, respeto y empatía hacia las personas diagnosticadas, sus contactos y familias; al tiempo que recordó que la viruela símica no debe ser motivo de discriminación, rumores ni divulgación de datos personales.

En línea con lo anterior, la cartera señaló que la protección de confidencialidad favorece la consulta oportuna, la colaboración con la pesquisa epidemiológica y el corte de cadenas de transmisión de la enfermedad.

La mpox se transmite principalmente por contacto físico estrecho con un infectado, incluido el contacto piel con piel, con lesiones en la piel, fluidos corporales, relaciones sexuales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado o mediante objetos contaminados de uso personal.

Para reducir el riesgo de transmisión, se recomienda:

Evitar el contacto físico estrecho con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que tengan un diagnóstico confirmado.

No compartir objetos de uso personal, como toallas, ropa de cama o utensilios, con enfermos.

Mantener una adecuada higiene de manos de forma frecuente.

La institución llamó a quienes presenten lesiones en la piel similares a granos o ampollas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares o malestar general, a acudir al establecimiento de salud más cercano para su valoración.



Tanto Salud como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) mantienen una vigilancia epidemiológica activa.