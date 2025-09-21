Casos de Alzheimer en Costa Rica podrían duplicarse en 25 años, advierten expertos

Actualmente, cerca de 35 mil personas en Costa Rica padecen algún tipo de demencia, aunque los especialistas advierten que la cifra podría ser mayor debido a un subregistro de diagnósticos.

Expertos Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (Ascada) indicaron que, de mantenerse las tendencias actuales, los casos podrían duplicarse en los próximos 25 años.

Los especialistas además advierten que la cifra de casos podría ser mayor, debido a un subregistro de estos diagnósticos.



La información se presentó durante un congreso realizado por la asociación en el marco del Día Mundial del Alzheimer.

