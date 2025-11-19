Casos como el de Hatillo que estremecieron al país: ¿Qué pasó con otros bebés abandonados?

El caso del recién nacido abandonado en un basurero clandestino en Hatillo, hace una semana, conmovió a todo el país, sobre todo por el emotivo rescate que involucró a un oficial de la Fuerza Pública; pero también volvió a poner sobre la mesa una realidad tan dolorosa como poco frecuente en Costa Rica: los abandonos de bebés.

Aunque estos episodios suelen estremecer a la población, casos similares en el pasado muestran un patrón esperanzador. En la mayoría de situaciones, tras la intervención inmediata de las autoridades y los equipos de protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), los menores logran ser ubicados con familiares o adoptados por hogares que les brindan estabilidad y cuidado.

Teletica.com hizo un recuento que permite dimensionar no solo la gravedad del hecho ocurrido en Hatillo, sino también los desenlaces positivos que, afortunadamente, han marcado otros episodios semejantes. En todos los casos, el PANI detalló a este medio qué sucedió con los menores abandonados en una iglesia, debajo de vehículos y hasta en una caja de cartón, en distintas partes del país.

Bebé abandonada en bolsa plástica debajo de camión en Heredia.

28 de febrero de 2025, bebé abandonada en una bolsa plástica debajo de un camión en Mercedes Norte de Heredia.

El conductor del vehículo escuchó un sonido y pensó que se trataba de gatos; pero al mover el saco de color negro que estaba justo detrás de la llanta, se dio cuenta de que se trataba de una bebé.



“Estaba muy calladita porque tenía mucho frío, tenía las manitas moradas. Gracias a Dios, la pudimos rescatar”, destacó Mario Arce, quien encontró a la menor junto a su trabajador.



“Yo la alcé con una cobijita y me vine para la casa. La muchacha del 9-1-1 me decía que la frotara para calentarla y yo la abrazaba. Hasta que llegó la ambulancia para llevarse a bebé”, explicó Shirley Orozco, vecina que ayudó en el rescate.



Según el PANI, la bebé fue “ubicada con recurso familiar”. Actualmente, se lleva a cabo el proceso de declaratoria judicial de abandono (suspensión de autoridad parental, según el nuevo Código Procesal de Familia).

26 de febrero de 2025, bebé dejado en la calle, en playa Garza de Nicoya, Guanacaste. Una vecina del lugar fue la que ubicó al infante, quien todavía tenía su cordón umbilical. Ella se lo llevó, le colocó ropa, lo abrigó y de inmediato avisó a las autoridades.

El recién nacido fue trasladado al hospital de la localidad para recibir atención médica.

“Fue ubicado en acogimiento familiar y con proceso judicial de abandono”, respondió el PANI sobre este caso.



Bebé abandonada en Catedral de Cartago en 2018.

19 de enero de 2018, una bebé fue abandonada dentro de la Catedral de Cartago junto a dos “cartas” escritas a mano en el reverso del tiquete de un comercio.

Una de ellas decía: “No lo puedo cuidar. Renuncio a mis derechos. No me culpen, Dios me perdonará”. Y el otro papel tenía el siguiente mensaje: “Alguien que lo cuide y lo ame mucho. No sabía dónde dejarlo. Que Dios y la Virgen me perdonen”.

La menor fue trasladada al Hospital Max Peralta de Cartago, donde la recibieron en condición estable y la dieron de alta en cuestión de una semana.

Al consultar al PANI sobre el desenlace de este caso, la institución que vela por la niñez respondió que la niña “se ubicó en adopción con una familia nacional”.

Mensaje que estaba junto a la bebé abandonada en Catedral de Cartago.

30 de mayo de 2015, una vecina de Salitrillos de Aserrí halló en la cochera de su casa una bebé de pocas horas de vida. La mujer informó a la Policía que había ubicado a la pequeña envuelta en una manta. Posteriormente, descubrió que se trataba de su sobrina recién nacida.

Esta niña estuvo con una familia de acogida por al menos un año; sin embargo, posteriormente, según el PANI, fue “ubicada con recurso familiar”.

Gemelos abandonados en cajas de cartón y bolsas en Alajuela, 2015.

22 de junio del 2015, oficiales de la Fuerza Pública encontraron a unos gemelos abandonados en unas cajas de cartón, que estaban dentro de unas bolsas plásticas en la parte trasera del Mall Internacional de Alajuela. Según el reporte de ese momento, los niños eran prematuros y tenían menos de tres horas de nacidos cuando fueron hallados.

Los niños, llamados Santiago y Diego, mantuvieron una condición estable durante su atención en el Hospital San Rafael de Alajuela. Al recibir el alta, fueron llevados a un albergue bajo custodia del PANI, que activó el proceso para encontrarles una familia por medio de su Consejo de Adopciones.

Para el 2 de octubre de ese mismo año, la institución ya había elegido a la familia que le abrió las puertas de su corazón y de su casa a los gemelos. Al confirmar el estado del caso, la institución indicó que los menores “fueron ubicados en adopción nacional”.

Así era una de las bolsas donde encontraron a gemelos en Alajuela.

Intervención del PANI

Cuando se presenta uno de estos casos, la institución que vela por la niñez en Costa Rica interviene por medio de su Departamento de Atención y Respuesta Inmediata, cuyos funcionarios se presentan a la escena, evalúan los hechos y aseguran el bienestar del menor de edad. La primera acción que se ejecuta es el traslado del niño a un centro médico donde le brinden atención especializada.

Rodolfo Meneses, abogado del PANI, comentó cuáles son las siguientes medidas que se ponen en marcha.

“Una vez que la persona menor de edad cuenta con el alta médica, descartando cualquier situación que contravenga con su vida, se hace su traslado a un recurso, en la mayoría de los casos, ante estos hechos, en un hogar de acogimiento familiar, que son familias prevaloradas por el PANI y determinadas como competentes y capaces para asumir de manera temporal el cuido de las personas menores de edad”, explicó el funcionario.



Una vez que se garantiza que el menor está seguro con las familias de acogimiento, la entidad le da continuidad a los procesos desarrollados por el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía, en los que generalmente buscan a los padres biológicos u otras personas que puedan tener información sobre estos.

“En los casos en los que se ubican a los progenitores, se hace la valoración de los recursos familiares que tengan las condiciones adecuadas y que tengan la voluntad de asumir a la persona menor de edad. Cuando corresponda, también se hace la gestión ante el Registro Civil para la inscripción de la persona menor de edad, resguardando el derecho a la identidad.