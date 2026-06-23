Caso Riverside: OIJ ejecuta el mayor operativo de su historia con más de 100 allanamientos

Un total de 104 allanamientos se desarrollan este martes en distintos puntos de Limón como parte del caso Riverside, una investigación relacionada con presunto tráfico de drogas a nivel nacional e internacional y legitimación de capitales.

La operación es dirigida por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, en conjunto con la Unidad de Investigación de Asuntos de Crimen Organizado de Limón, en colaboración con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En el despliegue participan cerca de 1.400 agentes judiciales y policiales.

Las diligencias se ejecutan en diferentes partes del país, entre los puntos están Limón Centro y el Caribe Sur. Las autoridades buscan desarticular una estructura criminal vinculada con narcotráfico nacional e internacional y legitimación de capitales.

Entre las personas detenidas figuran familiares de Edwin López Daney, conocido con el alias de "Pecho de Rata", así como integrantes de la familia Vaz, según confirmaron las autoridades durante el operativo.

Esta intervención representa el mayor despliegue realizado por el OIJ. Los investigadores comparan la magnitud de Riverside con los operativos ejecutados anteriormente contra el denominado Cartel del Caribe Sur.

Las autoridades mantienen las diligencias en desarrollo y se espera que en las próximas horas brinden más detalles sobre la cantidad de detenidos y los resultados obtenidos durante los allanamientos.