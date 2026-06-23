Caso Riverside: OIJ detiene a tres hijos de “Pecho de Rata” en hotel de Cahuita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este martes la detención de cuatro personas más relacionadas con el operativo Riverside, entre ellas los hijos de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, extraditado a Estados Unidos por investigaciones vinculadas con narcotráfico.

Según informó la institución, los agentes judiciales detuvieron a tres hombres de 25, 26 y 31 años, además de una mujer de 31 años. Dos hombres y la mujer son de apellido López, mientras que el otro detenido es de apellido Cameron.

Las cuatro personas fueron capturadas en Cahuita, luego de que el OIJ recibiera información confidencial que indicaba que se encontraban en un hotel de la zona.

​“Los agentes judiciales se presentaron al sitio y los detuvieron cuando salieron del lugar”, informó la Policía Judicial.

Tras una consulta de Teletica.com, el OIJ confirmó que las personas de apellido López corresponden a hijos de alias “Pecho de Rata”, aunque todavía falta uno por detener.

La detención ocurre horas después de que las autoridades indicaran que los familiares del extraditado "habrían asumido funciones dentro de la organización criminal tras su salida del país".

Esposa de “Pecho de Rata” sigue en Suiza

La esposa de Edwin López Vega, apellido Smith De la O y de 29 años, continúa en Suiza y permanece sin ser detenida, pese a que es requerida por las autoridades costarricenses.

El OIJ informó que coordina con las autoridades de ese país para ubicarla y avanzar con las diligencias correspondientes.

El operativo Riverside es considerado por las autoridades como el mayor despliegue de allanamientos realizado en Costa Rica. La acción incluyó 146 allanamientos en Limón, Heredia, Cartago, San José y Alajuela, con la participación de cerca de 1.500 agentes.

La investigación apunta contra una estructura vinculada con tráfico nacional e internacional de drogas, legitimación de capitales y conexiones con organizaciones criminales internacionales como el grupo colombiano conocido como Los Costeños.

Durante la investigación, el OIJ decomisó aproximadamente 3,2 toneladas de marihuana y cerca de una tonelada de cocaína. Además, las autoridades estiman que los bienes relacionados con la organización superarían los ₡10 mil millones.