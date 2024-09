Caso Pancho Villa: Jueza se niega a responder preguntas sobre supuesta relación con sospechoso

El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada advirtió la tarde de este viernes a una jueza por su negativa a responder una serie de preguntas sobre un hecho que, según ella, ya fue juzgado, durante un interrogatorio que se le hizo en calidad de testigo en el juicio del caso conocido como Pancho Villa.



La decisora, de apellido Murillo, rechazó referirse a cuestionamientos sobre una supuesta relación que mantuvo entre 2006 y 2008 con uno de los aparentes miembros de la organización, de apellido Campos.

Ante una de las consultas, la juzgadora hizo ver que no iba a responder nada que tuviera que ver con ese tema, pues ya por eso había afrontado un proceso penal por los presuntos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad; mismo en la que fue sobreseída (es decir, se determinó que no cometió falta alguna o que por lo que se le denunció no era delito).

En esa línea, dijo que conocía sus derechos y que sabía de un antecedente de la Sala Constitucional, que en su voto 2480-97, había determinado el derecho que tienen los imputados, aun después de archivados sus casos, a abstenerse de declarar o a hacerlo en compañía de su abogado de confianza.

Tales solicitudes fueron planteadas pero nunca acogidas por el órgano jurisdiccional, que en su lugar sostuvo que el voto citado no se refería a las mismas circunstancias, sino a encartados que, dentro de una misma causa, resultaron librados de culpas.

Por eso mismo se le hizo ver a la funcionaria su deber de declarar.

Murillo insistió dos veces en el punto, ante lo cual, la mayoría de la defensa hizo ver que la jueza había incurrido en el supuesto delito de falso testimonio, al ocultar información.

El exmagistrado Celso Gamboa, defensor del supuesto cabecilla del grupo, de apellido González, pidió entonces que se ordenara la detención de la decisora. El pedido fue respaldado por parte de los representantes.

No obstante lo anterior, el Tribunal Penal indicó que sobre ese eventual falso testimonio se pronunciaría en una etapa posterior.

Pero en una de las respuestas, la presidenta del órgano jurisdiccional, Ligia Lacayo, hizo una advertencia a la testigo y le pidió que, cuando no fuera a responder, se limitara a decir que no iba a contestar. Tal fue el caso cuando se le preguntó directamente sobre si tuvo una relación con Campos.

El interrogatorio de la defensa avanzó con consultas sobre su intervención en diligencias relacionadas con el caso Pancho Villa; las cuales Murillo sí respondió.