Caso Nadia Peraza: Transportista niega olores o fluidos en refrigeradora durante mudanza

Aunque percibió el electrodoméstico “un poco pesado”, asegura que en ocasiones, los clientes meten bolsas o diarios para aprovechar el espacio.

Paulo Villalobos | Teletica.com
Por Paulo Villalobos 23 de febrero de 2026, 14:54 PM

El transportista al que se le contrató el flete de la refrigeradora en la que, en apariencia, fue encontrado el cuerpo de Nadia Peraza asegura que del electrodoméstico no se emanaban olores ni fluidos.

Durante su declaración en el juicio que se sigue por el femicidio de la joven, Gerardo Arguedas explicó que no notó “nada diferente” respecto a otros trabajos que hizo en el pasado.

Eso sí, hizo ver que sí sintió la refrigeradora “un poco pesada”, pero añadió que es normal que en ocasiones clientes metan bolsas o diarios para intentar aprovechar el espacio y el servicio.

Noticia en desarrollo.

