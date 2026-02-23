Caso Nadia Peraza: Transportista niega olores o fluidos en refrigeradora durante mudanza

El transportista al que se le contrató el flete de la refrigeradora en la que, en apariencia, fue encontrado el cuerpo de Nadia Peraza asegura que del electrodoméstico no se emanaban olores ni fluidos.

Durante su declaración en el juicio que se sigue por el femicidio de la joven, Gerardo Arguedas explicó que no notó “nada diferente” respecto a otros trabajos que hizo en el pasado.

Eso sí, hizo ver que sí sintió la refrigeradora “un poco pesada”, pero añadió que es normal que en ocasiones clientes metan bolsas o diarios para intentar aprovechar el espacio y el servicio.

Noticia en desarrollo.