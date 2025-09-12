Caso Nadia Peraza: Piden a Fiscalía acusar también por fraude y suplantación de identidad

El abogado y la familia de Nadia Peraza, la joven asesinada y desmembrada en Heredia, solicitaron a la Fiscalía que, además del delito de femicidio, se acuse a Jeremy Buzano Paisano por fraude informático y suplantación de identidad.



De acuerdo con la denuncia, tras el asesinato, el sospechoso, al parecer, envió mensajes a los familiares de Peraza haciéndose pasar por ella, con el objetivo de evitar sospechas sobre su desaparición (ver video adjunto de Telenoticias).



El crimen ocurrió entre febrero y marzo del año pasado, en Bajo Los Molinos de San Rafael de Heredia, donde la pareja residía.

El caso salió a la luz el 17 de mayo, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) halló los restos de la joven dentro de una refrigeradora en una vivienda de María Auxiliadora, también en Heredia.



La acusación por femicidio fue formulada en mayo, sin embargo, la familia busca que se amplíe con los nuevos delitos y que la pena solicitada supere los 50 años. Según la defensa de los familiares, la acusación debe considerar no solo la muerte de la víctima, sino las acciones posteriores del acusado.



El abogado representante de la familia explicó que estas acciones buscaban manipular la percepción de la desaparición y retrasar la investigación.



Por su parte, la defensa de Buzano aseguró que la acusación del Ministerio Público es débil y que lo demostrará en la próxima audiencia preliminar. El imputado, de 26 años, permanece en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.



La joven, de 21 años, era madre de una niña que actualmente está bajo la custodia de la familia materna.

