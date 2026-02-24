Caso Nadia Peraza: “Él me dijo que por mi hermana se moría o mataba”

El hermano de Nadia Peraza aseguró, la tarde de este martes, que el sospechoso de asesinar a la joven, una expareja de la víctima de apellido Buzano, le dijo que él estaba dispuesto a matar por ella.



Dicho comentario se lo hizo durante una conversación que Jarot Peraza tuvo con quien entonces era su cuñado, tras una discusión que este tuvo con su novia, el 31 de diciembre de 2022.



“Una vez, en fin de año, estábamos todos hablando y vacilando ahí en mi casa, donde yo vivía. Estábamos ahí vacilando y de repente todo se tornó en yo tengo la razón o el otro. Yo dije: ‘No peleemos, es un 31’. Entonces ya se dejaron de hablar, discutieron y el otro dijo ‘hijueputa’. Y se fue caminando hacia la plaza en el Bajo Los Molinos. Yo le dije a mi hermana que qué estaba pasando, que estuviera tranquila y que iba a hablar con Jeremy a ver qué estaba pasando para yo enterarme.



“En eso él se sentó conmigo en la plaza y empezamos a hablar. Él lo que hizo fue ponerse a llorar. Me dijo que a mi hermana le gustaba mucho la fiesta, que andaba puteando con las amigas y que él solo quería ser bueno. Que yo no entendía que él por mi hermana se moría o mataba. Eso me dijo una vez ahí en la plaza del Bajo Los Molinos”, señaló el testigo.



Noticia en desarrollo.