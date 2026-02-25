Caso Nadia Peraza: Defensa acusa a Fiscalía de direccionar testigos para lograr condena

Francisco Herrera, el defensor del sospechoso de matar a Nadia Peraza, acusó al Ministerio Público de “direccionar” a los testigos para lograr una condena en contra de su cliente.

Ante consultas de Teletica.com, el abogado del acusado de apellido Buzano fue enfático en denunciar lo que cree es una estrategia dirigida a construir una “narrativa” que dé sustento a la acusación por el femicidio de la joven.

El direccionamiento de testigos se entiende como una práctica que consiste en influir o inducir a un deponente para que falte a la verdad, oculte información o testifique falsamente.



Tal situación fue rechazada categóricamente por el fiscal Óscar Serrano, quien defendió que los testigos han declarado de manera libre durante el debate.

"Así no se vale. Aquí debemos trabajar mano a mano. El Ministerio Público está en la obligación de conseguir la verdad real de los hechos. Y está en la obligación de que, si la prueba no alcanza, pedir un sobreseimiento o una desestimación. No venir a juicio porque el pueblo me está exigiendo. Aquí venimos a juicio porque la prueba alcanza o no alcanza. Desde luego que muchas veces pueden haber dudas, como en este caso, donde puede imperar el principio de inocencia. Pero no es posible que venga el Ministerio Público perdiendo la objetividad y direccione a todos los testigos", apuntó Herrera.

En esa línea, el representante legal destacó que durante el contradictorio podrá escucharse la versión del padrastro del imputado. “Nos va a contar una versión totalmente diferente”, adelantó el defensor.

Desde su perspectiva, no es posible explicar cómo es que Peraza supuestamente era blanco de agresiones, pero nunca presentó “ni un rasguño” en el rostro.

"Bien se sabe que, de parte del Ministerio Público, bajo el principio de objetividad, va a tener siempre contacto con los testigos que han sido ofrecidos y admitidos para cualquier juicio. Y, evidentemente, en este caso en particular, de mayor trascendencia por la gravedad de los hechos, hemos tenido contacto con cada uno de los testigos para poder explicarles y abordarlos acerca de la dinámica del juicio, el debate y el interrogatorio. En lo absoluto ha existido ningún tipo de direccionamiento, sino que, por el contrario, ha sido de manera espontánea y natural de cada uno de los testigos, de los datos y la información que les consta, que eso es lo que nos interesa de parte de esta representación", subrayó Serrano a este medio.

Las declaraciones de Herrera se derivan de las coincidencias en los testimonios recolectados a lo largo del juicio, en el sentido de que la víctima constantemente era vista con moretones en sus brazos, o que tenía que esconderse o ser acompañada en sus regresos a casa por el acecho del sospechoso mientras esta trabajaba en el restaurante Ajúa de San Pablo.

El abogado, sin embargo, se ha negado a referirse al fondo de las manifestaciones hechas por familiares y excompañeros de la ofendida sobre su relación con Buzano. También rechazó hacer un alegato de apertura o ahondar en las razones por las que sostiene la inocencia de su cliente.