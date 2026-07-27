Caso 'Madre Patria': Tribunal anula resolución y ordena prisión preventiva para 18 imputados

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y anuló la resolución que había sustituido la prisión preventiva por otras medidas cautelares a favor de 18 personas imputadas dentro del caso "Madre Patria", que investiga presuntos delitos relacionados con falsedad ideológica y otros hechos.

La resolución del recurso de apelación se dio a conocer durante la mañana de este lunes.

Con esta decisión, el Tribunal declaró ineficaz la resolución emitida el 20 de febrero de 2026 por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, mediante la cual se había ordenado la libertad de los imputados bajo medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva por un plazo de seis meses.



En la resolución de apelación, el Tribunal concluyó que no se acreditó una variación en las circunstancias que justificara el cambio de la medida cautelar y determinó que permanecen las condiciones que motivaron la imposición y las posteriores prórrogas de la prisión preventiva.



Como consecuencia, dispuso retrotraer la situación jurídica de los imputados al estado previo a la resolución anulada. De esta forma, ordenó que vuelvan a cumplir la prórroga de prisión preventiva que había sido dispuesta anteriormente por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.



Asimismo, el Tribunal ordenó la captura de las 18 personas imputadas para que cumplan los cinco días restantes de prisión preventiva pendientes de esa prórroga. El plazo comenzará a correr de forma individual a partir de la captura efectiva de cada una de ellas.



La resolución también ordena devolver el expediente al Juzgado Penal de origen para que continúe con la tramitación correspondiente.



El pasado 20 de febrero de 2026, el Juzgado Penal de San José ordenó la libertad inmediata de 18 imputados a quienes sustituyó la prisión preventiva por otras medidas como firmar periódicamente, impedimento de salida del país, obligación de mantener domicilio fijo y trabajo, entrega de pasaporte y prohibición de contacto con otros imputados o testigos.



"Madre Patria" es un caso que se remonta al 25 de junio de 2024, cuando se realizaron varios allanamientos contra una supuesta red criminal dedicada al fraude registral y la legitimación de capitales, la cual operaba mediante la adquisición de bienes y empresas de transporte.

