Caso “Lucero”: La investigación del año en el OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) celebró su 52 aniversario en el marco del Día del Funcionario Judicial, con una ceremonia en la que se reconoció a funcionarios y unidades que destacaron por su labor policial e investigativa durante el 2025.

La actividad contó con la presencia del director a. i. del OIJ, Michael Soto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, magistrados, autoridades judiciales, embajadores y representantes de policías internacionales. Además, se presentaron proyectos institucionales que fortalecen la capacidad operativa de la Policía Judicial.

Caso “Lucero”: primer lugar

El máximo reconocimiento fue otorgado a la Sección Especializada contra la Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, junto con la Sección de Homicidios, por el caso “Lucero”, operativo realizado en julio anterior.

En esta investigación se detuvo a 10 personas vinculadas a una red de trata con fines de explotación sexual. Durante los operativos, efectuados en hoteles y puntos estratégicos, se ubicaron aproximadamente 200 personas, incluidos menores, y al menos 20 mujeres fueron identificadas como víctimas.

La estructura criminal replicaba el método del Tren de Aragua, organización transnacional que capta mujeres vulnerables, las traslada con falsas promesas y las somete mediante amenazas, deudas y control extremo.

Caso “Guarumal”

El segundo lugar fue para el caso Guarumal, que desarticuló una organización dedicada al ingreso de grandes cantidades de droga desde Colombia por el Triángulo de Osa. La red utilizaba casas de seguridad y condominios de lujo para almacenar el cargamento.

Caso “Curry”

El tercer reconocimiento fue para el caso Curry, considerado uno de los operativos más grandes del año. La investigación golpeó una estructura vinculada a múltiples homicidios en la región Caribe.

La banda era liderada por George Michael Paniagua Rivera, alias Curry, aliado con Tony Alexander Peña Russell, alias La T, en su intento por monopolizar la venta de drogas en Matina. Esto generó enfrentamientos con la organización de Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, relacionada con Alejandro Arias Monge, alias Diablo, considerado el criminal más buscado del país.

Homenaje a oficiales caídos

La ceremonia también rindió homenaje al exjefe del OIJ de Pococí, Geiner Zamora, asesinado en cumplimiento de sus funciones, así como a otros oficiales que perdieron la vida en el ejercicio de su labor.