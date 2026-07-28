Caso Leviatán: Red utilizaba terminal de Moín para exportar droga a Europa y Estados Unidos

La Policía de Control de Drogas (PCD), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron este martes 65 allanamientos en seis provincias como parte de la Operación Leviatán, un amplio operativo contra una organización criminal dedicada al envío internacional de droga mediante contenedores desde la terminal de Moín.



El primer reporte indicó la detención de 49 personas. Al momento de publicación de esta nota, las autoridades reportaron 52 personas detenidas de un total de 63 objetivos (ver video adjunto en la portada).

Entre los principales blancos se encuentran un hombre de apellido Casanova, señalado como uno de los líderes de la estructura, y su esposa, de apellido Fernández, hija de Gilbert Fernández, conocido como alias "Macho Coca", quien enfrenta un proceso de extradición.



De acuerdo con la investigación, la organización ha enviado cerca de 14 toneladas de droga hacia Europa y Estados Unidos. Más de siete toneladas fueron detectadas en diferentes operativos relacionados con la estructura.



El director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden, calificó el operativo como el más importante realizado en el país contra el tráfico internacional de drogas.

​"Esta operación Leviatán es la más importante a nivel nacional que tiene que ver con el tráfico internacional de drogas", declaró Madden.

La investigación permitió identificar una estructura logística que operaba dentro y fuera de la terminal de contenedores. Según las autoridades, el grupo contaba con personas que conocían el funcionamiento interno del puerto y que facilitaban la contaminación de los contenedores.



El fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó que la organización ofrecía servicios logísticos a otros narcotraficantes para enviar droga al extranjero.

​"Este grupo le cobraba a las personas interesadas en traficar la suma aproximada de $250.000", explicó Díaz.

Según el Ministerio Público, la organización cobraba esa suma sin importar si el envío correspondía a un kilogramo o a una tonelada de droga.



La Fiscalía también investiga la participación de policías de la Fuerza Pública, oficiales de la Policía de Fronteras, personal de seguridad privada y funcionarios relacionados con la operación de la terminal portuaria.



El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó que más de 1.150 policías participaron en el operativo. El despliegue incluyó agentes de la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Guardacostas y otros cuerpos policiales.

​"Hoy allanamos 65 lugares. El objetivo era detener a 63 personas. En este momento llevamos 52 personas detenidas", indicó Campos.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron más de ₡8 millones, más de $4.000, seis vehículos y diez armas.



Campos también confirmó la detención de nueve policías de Fronteras vinculados con la investigación. Además, otro funcionario policial se encontraba bajo proceso de detención.



La investigación determinó que la estructura utilizaba diferentes métodos para introducir droga en contenedores. Uno de ellos consistía en ingresar los contenedores de manera legal a la terminal y luego solicitar movimientos bajo supuestos procedimientos internos.



Según la Fiscalía, los contenedores eran trasladados a otros puntos. Allí se contaminaban con droga y luego regresaban a la terminal para continuar con el proceso de exportación.



Las autoridades también identificaron a personas vinculadas con el transporte interno, la operación de grúas, la logística y la seguridad.



El caso reúne investigaciones de 14 expedientes relacionados con envíos de droga. Las pesquisas abarcan hechos registrados entre 2023 y 2025.



Casanova ya había sido detenido por la PCD en 2024. En ese momento, las autoridades lo relacionaron con cinco contaminaciones de contenedores con destino a Europa. Tras recuperar su libertad con un cambio en sus medidas cautelares, la investigación señala que habría continuado con actividades vinculadas al narcotráfico.



El operativo se desarrolló en Alajuela, Heredia, San José, Cartago, Limón y Puntarenas. Guanacaste fue la única provincia que no registró allanamientos.



La investigación contó con cooperación internacional de cuerpos policiales de países europeos, entre ellos España y Bélgica.



Las autoridades mantienen la búsqueda de Casanova y su esposa. Ambos no se encontraban en la vivienda allanada durante el operativo.



El ministro de Seguridad indicó que las autoridades investigarán si existió una posible fuga de información que permitió la ausencia de los principales objetivos durante los allanamientos.



