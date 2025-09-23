Caso de ministro Zamora: Fiscalía investiga si víctima de supuesta violación estaba bajo los efectos de alguna droga

El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, confirmó que se aplicó una prueba toxicológica a la víctima de una supuesta violación sexual, por la cual se acusa al ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

El objetivo, según Díaz, es determinar si la víctima tiene rastros de alguna sustancia capaz de alterar su conciencia. La prueba la solicitan, afirma, por lo contado por la víctima de como ocurrieron los hechos al momento de ampliar la denuncia en la Fiscalía.

"El objetivo en este caso es poder determinar si la víctima tuvo alguna influencia, ya sea de alcohol o alguna droga, que pudiera afectar en este caso su físico", aseguró el jerarca judicial en entrevista con Teletica.com

A esta prueba se le suman otras que se ejecutaron a petición de dos fiscales que atendieron el caso, los cuales son parte del protocolo que se aplica cuando se recibe horas después de una denuncia que se tipifica como violación sexual.

"Se envía a las víctimas a que sean abordadas por el protocolo de 72 horas y a partir también de la denuncia y de la ampliación del testimonio de la víctima, nosotros realizamos y ordenamos una serie de diligencias tanto de pericias forenses como de investigación para poder acreditar estos hechos.", explicó el Carlo Díaz.

Las pruebas son parte del procedimiento a seguir luego de que, inicialmente, la víctima y su madre presentaron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial y posteriormente, este lunes, la ampliaron ante la Fiscalía.

Además de las pruebas toxicológicas, la fiscalía buscará grabaciones de video en el lugar en el que, según la denuncia, ocurrieron los hechos, a fin de corroborarlo. El fiscal confirmó que, al medio día de este martes, todavía no contaban con esta prueba.

“Los hechos, aparentemente, suceden en un lugar público en donde muy posiblemente existan cámaras de video y son, reitero, parte de las diligencias que el Ministerio Público ha ordenado recabar en este caso al Organismo de Investigación Judicial para poder confirmar en este caso los hechos que relató la víctima”, precisó Díaz.



Este medio ha intentado, en diferentes oportunidades, tener una reacción por parte del ministro Zamora, sin que hasta ahora se tenga ninguna respuesta. Casa Presidencial tampoco se ha pronunciado sobre el hecho.