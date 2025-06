Caso de Celso Gamboa: ¿Qué sigue ahora en su extradición a EE. UU.?

El abogado Celso Gamboa permanece detenido desde la noche del lunes, a la espera de una audiencia en la que el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José definirá su situación jurídica, en el marco de un proceso de extradición.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lo requiere por un proceso que se le sigue en ese país por presunto tráfico internacional de drogas, reveló el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.



Pero para entender este tipo de gestiones, primero es necesario recordar que la Constitución Política contempla el derecho al libre desplazamiento, y la extradición viene a ser una excepción. Entonces, un Estado puede requerirle a otro una extradición de un ciudadano por un delito determinado que haya cometido en ese país.

Hasta hace poco, en Costa Rica esa extradición no se daba si el sujeto requerido era nacional. Esto cambió el 28 de mayo pasado, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma a la Carta Magna.

¿Y qué pasa después de que se recibe la solicitud de extradición?

El paso a paso referido por el jurista está contemplado en la Ley de Extradición.

Si bien esa normativa no fue actualizada con la reforma antes mencionada, por orden jerárquico, cualquier punto que se oponga al cambio estipulado en la Constitución quedará derogado. Así, no existe impedimento alguno a la extradición de nacionales, desde la óptica del también abogado constitucionalista, Fabián Volio.

"En esa ley permite que el acusado que va a ser extraditado presente su defensa y la Fiscalía también. Y el juez va a decidir, por ejemplo, que no se trate de delitos que no existen en Costa Rica, que no se vaya a aplicar la pena de muerte, etc.

"Pero una vez superados esos obstáculos, si coincide el delito y existe una prueba razonable en el otro país, en este caso Estados Unidos, el juez va a autorizar la extradición. ¿Por qué? Porque la extradición no es una sanción en sí, simplemente es un procedimiento de traslado a la persona ante unos jueces y ante esos jueces empieza su proceso penal. Ahí es donde se defenderá y tendrá derecho a ejercer el derecho a un debido proceso legal", expuso el jurista en conversación con este medio.