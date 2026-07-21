Caso Dalila: Banda pagaba hasta ₡700 mil por homicidios y movía droga dentro de cárceles

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 34 personas vinculadas con una estructura criminal investigada por homicidios, tráfico de drogas y el ingreso de estupefacientes y dispositivos electrónicos a centros penitenciarios.

El operativo, denominado Caso Dalila, incluyó 37 allanamientos en diferentes puntos del país y se desarrolló durante la madrugada y la mañana de este martes (ver video adjunto de la portada).

La investigación se extendió por aproximadamente dos años y permitió identificar una organización con presencia dentro y fuera de las cárceles. Según el OIJ, el grupo estaría relacionado con al menos tres homicidios.

Los agentes también decomisaron armas de fuego y una cantidad importante de droga dosificada durante las diligencias.

De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, la organización está vinculada con homicidios cometidos por encargo.

La investigación determinó que, en algunos casos, los integrantes del grupo recibieron entre ₡500 mil y ₡700 mil para quitarle la vida a una persona.

Uno de los homicidios ocurrió en 2024. Según la información suministrada por el OIJ, la víctima fue convocada a un lugar por dos mujeres. Al llegar, dos hombres lo habrían llevado hasta una construcción abandonada, donde fue asesinado.

La organización también estaría vinculada con dos homicidios ocurridos durante 2026. El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar si existen más casos relacionados con la estructura.

Droga dentro de las cárceles

Una de las principales actividades atribuidas al grupo era la introducción de droga a centros penitenciarios.

Según el OIJ, la estructura estaría relacionada con el ingreso de estupefacientes a centros como Sandoval, La Leticia, La Reforma, San Sebastián y la cárcel de Liberia.

Los investigadores detectaron que la organización reclutaba a mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar la droga al interior de los centros penales.

El método consistía en elaborar pequeños cilindros con aproximadamente 250 gramos de droga. Estos paquetes eran introducidos en las partes íntimas de las personas utilizadas por la organización.

De acuerdo con la investigación, quienes realizaban el traslado recibían cerca de ₡300 mil por cada entrega.

Sin embargo, una vez dentro de los centros penitenciarios, el valor de la droga podía alcanzar los ₡5 millones.

El grupo también habría utilizado este método para introducir teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos prohibidos.

Una estructura con múltiples actividades

El OIJ vincula a la organización con varias actividades delictivas. Entre ellas figuran el tráfico de drogas, los homicidios, el contrabando de cigarrillos y el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles.

Las autoridades consideran que la estructura tenía una importante capacidad para introducir drogas en los centros penitenciarios.

El operativo permitió detener a personas que, según la investigación, tenían diferentes funciones dentro de la organización.

Entre los detenidos figura una mujer de 40 años, quien está vinculada con la estructura y tendría una posible posición de liderazgo.

La mujer fue detenida junto con uno de sus hijos. Según el OIJ, otros dos hijos de la sospechosa y su pareja sentimental ya habían sido detenidos previamente por hechos relacionados con la organización.

Con las nuevas detenciones, la familia quedó integrada por la madre, su pareja y tres hijos, todos detenidos por su presunta vinculación con la estructura criminal.

Allanamientos en cárceles

Como parte del operativo, los agentes realizaron diligencias en varios centros penitenciarios.

Las acciones contaron con el apoyo de la Policía Penitenciaria, que brindó seguridad y respaldo táctico durante los allanamientos.

En uno de los procedimientos fue detenido el jefe de la Policía Penitenciaria de la cárcel La Leticia, en Guápiles.

Según explicó el OIJ, al funcionario le localizaron un dispositivo electrónico no permitido. Las autoridades investigan si existe algún vínculo entre el funcionario y la estructura criminal.

El OIJ destacó el apoyo recibido de la Policía Penitenciaria durante el operativo y señaló que la investigación continúa para determinar la participación de otras personas y establecer si existen más homicidios relacionados con el grupo.

Las autoridades mantienen las diligencias abiertas como parte de la investigación del Caso Dalila.



