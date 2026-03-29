Caso contra exdiputado por viaje a España irá a juicio casi 10 años después

El exdiputado Jonathan Prendas afrontará un juicio por aparente enriquecimiento ilícito hasta en 2028, casi 10 años después del viaje a España con el que, según la acusación, se benefició.

La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia confirmó a consulta de Teletica.com que el expediente 19-000010-0033-PE fue programada para debate oral y público del 30 de marzo al 14 de abril de ese año en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que tiene su sede en Goicoechea.

Consultado por este medio, el defensor del excongresista, Ewald Acuña, lamentó lo tardío del señalamiento, aunque explicó que ello obedece a la saturación del órgano jurisdiccional.

La causa contra Prendas se relaciona con un viaje que este realizó a Barcelona, España, entre el 24 de febrero y el 3 de marzo de 2019, con recursos privados.

Durante su visita al Viejo Continente, el excongresista participó en el Mobile World Congress 2019.

El viaje fue pagado en su totalidad por la empresa EGlobal Systems, sin embargo, el entonces parlamentario solicitó al Directorio de ese momento mantener su dieta, pues aseguró que se trataba de un viaje propio de sus funciones.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la compañía costeó tiquetes, hospedaje y alimentación, así como la participación de Prendas en ese congreso.

Por esa razón, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) también presentó una querella contra el periodista de profesión y una acción civil resarcitoria, con la que reclama ¢10 millones por daños sociales provocados. A ello deben sumarse daños materiales que no han sido detallados.

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado consideran que los hechos encuadran en un aparente enriquecimiento ilícito, el cual se castiga con entre tres y seis años de cárcel.



"En cuanto a la defensa se acreditará en el juicio que don Jonathan actúa pegado a la práctica legislativa del momento, y en ningún momento procuró, ni logró ningún tipo de enriquecimiento", manifestó al respecto Acuña.

De acuerdo con el abogado, el cobro de las dietas que su cliente hizo durante ese viaje se hizo conforme las reglas que estaban vigentes en aquel momento

Acuña dijo haber ofrecido prueba suficiente que estima necesaria para rebatir la hipótesis acusadora.