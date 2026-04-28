Caso Celso Gamboa: defensa argumenta complejidad y pide más tiempo para revisión de pruebas

El abogado Rafael de la Garza, defensor del exmagistrado costarricense Celso Manuel Gamboa Sánchez, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas una moción para aplazar el juicio de su cliente.

La solicitud busca extender los plazos debido a la complejidad del caso y al volumen de pruebas que, según el defensor, no pueden ser analizadas de manera apresurada.

De acuerdo con el documento judicial, del cual Telenoticias tiene copia, Gamboa tiene programada la conferencia previa al juicio para el 27 de mayo de 2026, el inicio del juicio con jurado para el 1 de junio de 2026 y el plazo para la declaración de culpabilidad fijado para el 1 de mayo de 2026.

Sin embargo, la defensa argumenta que se trata de un caso único, pues corresponde a la primera extradición desde Costa Rica hacia Estados Unidos, lo que implica un análisis exhaustivo de pruebas documentales y la necesidad de realizar investigaciones adicionales en territorio costarricense.

El abogado fue designado el 31 de marzo de 2026 y desde entonces ha sostenido reuniones con el acusado y con representantes del Gobierno estadounidense.

En su moción, solicita un aplazamiento de 120 días para poder revisar la totalidad de las pruebas y avanzar en la investigación. Además, señala que la petición no busca retrasar el proceso de manera indebida.

La defensa informó que conversó con el Fiscal Federal Adjunto Wes Wynne el 27 de abril de 2026, quien no se opuso a la solicitud. Ahora, corresponde al tribunal decidir si concede la prórroga solicitada.