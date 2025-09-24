Caso “Barrenador”: Tribunal admite apelación contra resolución que rechazó suspender contratos

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso y Administrativo admitió la apelación presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), contra el rechazo de una medida cautelar que pretendía suspender la compra de servicios médicos para 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).



Mediante resolución del 17 de setiembre pasado, el juez Hubert Fernández comunicó a las partes la convocatoria a una audiencia oral, para que se refieran a la gestión del secretario general del sindicato, Albino Vargas.

"El recurso de apelación planteado contra la sentencia 2025008538 de las 11:24 del 25 de agosto de 2025, dictada por el licenciado José Pablo Rodríguez, juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resulta admisible en efecto devolutivo y así se declara. "A fin de que las partes expresen agravios y formulen conclusiones en forma oral, se les cita a la comparecencia oral y pública que se realizará a las 9:00 del 19 de noviembre de 2025", expone la resolución en poder de Teletica.com.

Valga aclarar que este paso no significa que se haya admitido por el fondo el recurso de la Asociación de Empleados.

Ese punto deberá resolverlo Fernández, una vez que termine el estudio del recurso. Para ello es necesario que primero se celebre la vista convocada para dentro de dos meses.

"Hay que decir que el caso Barrenador está vivito y coleando", celebró por su parte el asesor del sindicato, Juan Carlos Durán.

Precisamente así es como se conoce policialmente el escándalo de corrupción que investiga la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), derivado de la controvertida adjudicación hecha por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

El abogado de Coopesalud R. L., Roy Ramos, explicó que esta determinación “no es más que el procedimiento normal que se sigue en estos casos”.