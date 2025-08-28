Caso "Barrenador": Allanan oficinas de CCSS y casas por correos eliminados durante investigación

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y agentes del OIJ ejecutan este jueves seis allanamientos en el marco del Caso Barrenador, relacionados con la eliminación de correos electrónicos y archivos durante la investigación de presuntas irregularidades en la adjudicación de Ebáis y áreas de salud.

Tres de los allanamientos se realizan en viviendas de Guadalupe, Barrio México y Yeserí, y tres más en las oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), incluyendo las oficinas centrales y Barrio Don Bosco.

Hasta el momento, no se prevén detenciones; las autoridades buscan principalmente incautar dispositivos electrónicos para recabar evidencia digital adicional.



La operación se centra en investigar cómo la cuenta de correo de un imputado, de apellido Herrera, fue habilitada nuevamente por funcionarios del Centro de Gestión de Informática de la CCSS, pese a estar bloqueada desde los allanamientos de setiembre de 2024. Esta reapertura permitió la eliminación de información relevante para la investigación.



El Caso Barrenador investiga irregularidades en la adjudicación de 138 Ebáis y 10 áreas de salud a cuatro cooperativas y una asociación.

Durante los allanamientos anteriores, las cuentas de correo de varios directivos de la CCSS fueron bloqueadas para preservar evidencia; sin embargo, alguien accedió a ellas desde el Hospital Maximiliano Peralta en Cartago y eliminó correos y archivos críticos.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y recuperar la información eliminada.

﻿