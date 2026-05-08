Caso Banco Nacional: Olivas Valle será juzgado en solitario por desfalco de ₡3.300 millones

Un extesorero del Banco Nacional, de apellidos Olivas Valle, es señalado como el principal sospechoso de un millonario robo de ₡3.300 millones ocurrido entre los años 2021 y 2023. Aunque se le investiga junto a otras ocho personas, el proceso judicial en su contra se desarrolla de manera independiente.

El juicio debía iniciar este jueves; sin embargo, fue suspendido luego de que su abogado presentara una incapacidad médica. La audiencia quedó reprogramada para el 14 de mayo, mientras tanto, el imputado continuará en prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el dinero sustraído habría sido legitimado mediante la compra de lotería, con adquisiciones que inicialmente rondaban los ₡100 mil diarios y que con el tiempo aumentaron hasta alcanzar los ₡3 millones.

El fiscal del caso, Ronald Segura, explicó que la separación del proceso responde a la magnitud de las acusaciones contra Olivas Valle, considerado el principal responsable del millonario desfalco. Los jueces esperan además los resultados de las pruebas de medicina forense para continuar con el debate.