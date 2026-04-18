Casi tres toneladas de cocaína decomisadas en patrullajes marítimos en Costa Rica

Costa Rica y Estados Unidos incautaron casi tres toneladas de cocaína en patrullajes realizados en el Pacífico durante los últimos tres días (vea video adjunto).

En total, dos lanchas fueron interceptadas por personal del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), en operaciones en las que también participaron agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) del gigante norteamericano.

"Se ha incrementado el patrullaje; no vamos a poder indicar qué tanto se ha reforzado, pero sí se ha mejorado la presencia de navíos, recursos tecnológicos, aviones radares y todo eso está generando que nuestro Servicio de Guardacostas tenga más acción en mar y los resultados de casi tres toneladas en las últimas 72 horas acreditan ese esfuerzo conjunto de Costa Rica y Estados Unidos en esa lucha antidrogas", explicó el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

El primero de los casos fue comunicado el jueves pasado y se dio a 175 millas náuticas de Cabo Blanco, en Cóbano de Puntarenas.

Durante esa interdicción fueron capturados tres colombianos de apellidos Guisamano, Camacho y Palacios, quienes viajaban a bordo de la embarcación "Poseidón", equipada con cuatro motores fuera de borda y más de 20 estañones con combustible.

Este sábado, en cambio, se informó sobre el abordaje de otra lancha a 33 millas náuticas de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur.

La acción policial culminó con la detención de otros tres colombianos de apellidos Montaño, Rivera y Cuero, como parte de la tripulación de una embarcación rápida tipo Eduardoño de nombre "Zeus 27". A bordo llevaban 21 pichingas y 14 estañones con combustible.

El jerarca del ramo recordó que, en la mayoría de los casos, la droga que ingresa al territorio nacional proviene de Colombia y Ecuador, principalmente.

Buena parte de los estupefacientes entran al país como parte de la ruta de tránsito a Estados Unidos.