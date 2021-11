Casi 400 dueños de vehículos madrugaron para pagar el marchamo 2022

Casi 400 dueños de vehículos se despertaron temprano para pagar su marchamo 2022 en el primer día de cobro.

Una de estas personas puntuales fue don Carlos Eduardo Chacón, quien tiene al menos 5 años de ser el primero en pagar el marchamo en las oficinas centrales INS, en San José.

El adulto mayor de 73 años fue funcionario del INS durante 29 años, trabajó como bombero en el taller de Patarrá, pero ya se pensionó. Regresar a la que fue su casa por tantos años es uno de los factores por los que siempre paga de primero.

“Son muchas y pocas razones. Primero por un agradecimiento a los años de trabajo que tuve yo aquí; volver a ver a los compañeros y no hacer una fila larga. No importa lo que cobren porque el carro mío no paga mucho marchamo. Yo pagaba 60, pagué 71, me cobraron más pero no importa; y si lo rebajaran yo no voy a ir buscar 11 pesos al Gobierno”, dijo el vecino de Sabanilla.