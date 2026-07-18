Casi 200 mil pacientes quedaron en lista de espera por cirugías ante falta de anestesiólogos

La falta de anestesiólogos en los hospitales del Seguro Social aumentó la lista de espera para cirugías en 199 mil pacientes durante el 2025.

De acuerdo con un informe de la Auditoría, los hospitales nacionales deben cerrar quirófanos por la falta de estos profesionales.

El hospital San Juan de Dios, cierra entre uno y dos salas de operaciones por día; el hospital Calderón Guardia, ocho por semana; mientras que por todo un mes, el hospital México tuvo que cerrar quirófanos en 85 oportunidades.

"De no abordarse con prontitud, el déficit de anestesiólogos continuará generando impactos negativos en la accesibilidad, oportunidad, y seguridad de los servicios de salud", se lee en el informe.

Según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el 2025, el faltante de profesionales en anestesia, era de 99.



