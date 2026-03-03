Casi 2 mil clientes de CNFL se quedaron sin electricidad tras accidente en San Sebastián

Un accidente con el tendido eléctrico mantiene sin servicio de energía a casi 2.000 abonados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en San Sebastián, San José, y el restablecimiento está previsto para horas de la noche.



Al parecer, los cables estaban a baja altura y esto provocó la emergencia durante la madrugada de este martes, en el sector de la rotonda, luego de que un tráiler quedara enredado y derribara dos postes.

El hecho ocurrió a las 3:12 a. m., cuando el conductor del vehículo pesado transitaba por la salida que comunica hacia Cristo Rey y el centro de San José. Según informó Warner Monge, jefe de mantenimiento y averías de la CNFL, la situación se originó tras reportes previos de cables a baja altura en el sector.

“Este lunes por la tarde, nos avisaron de unas líneas bajas que estaban cerca de la iglesia de San Sebastián, en San José. Cuando llegamos al lugar, nos percatamos de que se trataba de líneas de comunicaciones que estaban con poca altura. En el lugar había empresas de cables de comunicación reparándolas, dándoles altura”, detalló Monge.

San Sebastián, San José.



De acuerdo con el funcionario, actualmente se reportan 1.846 clientes sin suministro eléctrico y el tiempo estimado para restablecer el servicio es de aproximadamente ocho horas. “El restablecimiento del servicio quedaría a las 7 p. m.”, indicó.



Monge explicó que el camión permaneció en el sitio mientras se realizan las gestiones correspondientes para determinar si la altura del vehículo cumple con lo permitido por la normativa de tránsito para ese tipo de vía. Añadió que el costo total de los daños será determinado posteriormente, aunque señaló que en esta ocasión se contabilizan dos postes quebrados.

Declaraciones de Warner Monge:





El representante de la CNFL solicitó a la población reportar cualquier cable en condición irregular.