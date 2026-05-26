Casi 12 mil colombianos podrán votar desde Costa Rica por su próximo presidente

Vivir lejos de su tierra natal no impide que miles de colombianos ejerzan su derecho al voto desde Costa Rica. Incluso a más de 1.000 kilómetros de distancia pueden elegir a su próximo presidente (ver video adjunto de Telenoticias).

Las elecciones presidenciales de Colombia están citadas para el domingo 31 de mayo, pero los ciudadanos que viven en el extranjero ya pueden votar en las embajadas y consulados alrededor del mundo.

De acuerdo con los datos oficiales, más de 1.4 millones de colombianos están habilitados para votar fuera de su país.

En el caso tico, 11.848 colombianos están debidamente inscritos para participar en el proceso electoral desde Costa Rica. La jornada arrancó este lunes y ya muchos han acudido a emitir su voto.



Jaime Romero, un colombiano con más de 26 años en el país, asistió muy temprano este martes para votar en la Embajada de Colombia en Costa Rica, ubicada en San Pedro de Montes de Oca.

​"Votar en Costa Rica es muy agradable porque es un país muy tranquilo. No tuvimos ningún problema porque todo está muy bien organizado. Lógicamente uno prefiere haber votado en el propio país, pero todo muy bien", expresó.

Los colombianos en el exterior cuentan con toda la semana para emitir el sufragio. La medida busca facilitar el acceso a quienes deben recorrer largas distancias o ajustar sus horarios laborales para trasladarse hasta San José.

Perfecto, me parece a mí. Porque la gente puede venir entre semana sin hacer cola (fila) el domingo. Me imagino que el domingo va a haber mucha más cantidad de colombianos votando. Entonces es mejor tempranito, dijo Nora Orozco, una adulta mayor con 14 años de vivir en Costa Rica.

Las elecciones se mantendrán en el recinto diplomático hasta el viernes. A partir del sábado y durante el domingo, las votaciones se trasladarán al Museo de los Niños (en San José) debido a la expectativa de una mayor asistencia de votantes el fin de semana.

Para votar en Costa Rica, los ciudadanos colombianos debieron haberse inscrito previamente en el consulado y presentar su cédula de identidad colombiana. Las autoridades aclararon que el pasaporte u otros documentos no serán válidos para participar en las elecciones.