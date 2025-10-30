Casas, comercios y hasta un acuario: 460 caracoles gigantes africanos hallados en Heredia

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) confirmó el hallazgo de una plaga de caracoles gigantes africanos en la provincia de Heredia, específicamente en un residencial de Mercedes Sur.

La detección se realizó el pasado 21 de octubre; sin embargo, fue hasta este miércoles 29 cuando las autoridades informaron sobre la nueva alerta nacional.



De acuerdo con Nelson Morera Paniagua, director ejecutivo del SFE, la institución encontró el brote tras una serie de inspecciones en la zona.

“Este nuevo hallazgo de caracoles gigantes africanos lo detectamos el 21 de octubre, específicamente en la provincia de Heredia, en un residencial en Mercedes Sur.

"Hasta el momento se han inspeccionado 172 puntos, de los cuales 22 resultaron positivos. De esos 22, 20 están relacionados con casas de habitación, uno con un comercio y otro con un acuario”, detalló Morera.

Según el funcionario, se han encontrado cerca de 460 ejemplares, entre inmaduros, juveniles, subadultos y adultos, además de varias conchas vacías.



Morera indicó que el SFE aplica un protocolo establecido para controlar la plaga, que consiste en inspecciones perimetrales de hasta 500 metros alrededor de los puntos positivos.

“El primer anillo de 100 metros a la redonda es el que nos ha permitido detectar la mayor cantidad de caracoles. Desde el punto de vista fitosanitario, puede generar afectación a productos de origen agrícola, y si se encontrara un caracol de estos en un producto de exportación, podría incluso provocar el cierre de mercados y exportaciones”, explicó Morera.

Aunque el brote se ubica en una zona residencial y no agrícola, Morera subrayó la importancia de mantener la vigilancia.

“Estábamos trabajando en la posibilidad de declarar a Costa Rica libre de esta plaga, ya estábamos bastante avanzados, pero se nos da esta situación en Mercedes Sur”, dijo Morera.

El SFE trabaja en coordinación con la Municipalidad de Heredia, el Ministerio de Salud y la junta administrativa del residencial afectado. “Entregamos guantes, alcohol y capacitamos a las personas; había muchos adultos mayores colaborando, lo cual nos alegra porque su experiencia es valiosa en estos trabajos”, destacó.

“Estos caracoles son gregarios, no aparecen solos y pueden trasladarse fácilmente, incluso pegándose en las llantas o en partes de los vehículos. Pedimos a la población revisar sus carros, especialmente en la zona de Mercedes Sur, para evitar transportarlos hacia otros lugares”, advirtió Morera.

El funcionario recordó que, aunque muchas especies de caracoles no son peligrosas, el caracol gigante africano sí representa un riesgo para la salud y el ambiente, por lo que instó a reportar cualquier hallazgo a las autoridades competentes.



El SFE recordó a la población una serie de medidas preventivas y de reporte:



- En caso de encontrar ejemplares sospechosos, llamar a los teléfonos 2549-3501, 2549-3652 o 2549-3651, o escribir al correo [email protected], adjuntando una fotografía si es posible.​

- No tocar los caracoles con las manos descubiertas, ya que pueden portar bacterias que afectan a humanos y animales domésticos.

- Recolectarlos en un envase o bolsa hermética y mantenerlos cerrados hasta que el SFE atienda el reporte.

- No aplastarlos ni desecharlos en la basura.

- Si reside en la zona afectada, revise su vehículo antes de desplazarse, para evitar trasladar accidentalmente el molusco a otra localidad.