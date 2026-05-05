Cartago se detiene en silencio por el terremoto que marcó su historia

Este lunes, los cartagineses conmemoraron el terremoto ocurrido el 4 de mayo de 1910, que dejó al menos 700 muertos.

El acto de recuerdo incluyó un minuto de silencio y posteriormente, la activación de sirenas en el centro de Cartago, como símbolo de memoria y respeto hacia las víctimas de aquella tragedia.

La actividad buscó mantener viva la memoria histórica de uno de los eventos sísmicos más devastadores en la historia del país.