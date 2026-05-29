Cartago extiende becas para capacitarse en industria médica durante todo el 2026

Las oportunidades de formación técnica en la provincia de Cartago se mantendrán durante todo el año, gracias a la decisión del Instituto TECNIA de extender sus programas como parte del plan Empléate, en respuesta a la creciente demanda de talento en la industria médica, uno de los sectores que más empleo genera en el país.

A nivel nacional, la industria médica genera más de 58.000 empleos directos, lo que explica la necesidad de contar con talento local preparado.

Como parte del programa, se habilitan más de 70 cupos mensuales dirigidos a personas desempleadas. Las becas están destinadas a mujeres entre 18 y 35 años y hombres entre 18 y 24 años. Los cursos tienen una duración de entre dos y tres meses, con clases presenciales en el centro de Cartago.

Además de la formación, los beneficiarios reciben el 100% del costo de los estudios, apoyo para alimentación y transporte, así como acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo.

La directora ejecutiva del Instituto TECNIA, Alejandra Vargas, explicó que la decisión de extender los programas responde directamente a la necesidad del mercado. “Debido a la creciente demanda de talento técnico por parte de las empresas, especialmente en Cartago, hemos decidido extender estos programas durante lo que resta del 2026, con el objetivo de que más personas puedan formarse y encontrar una oportunidad laboral en el menor tiempo posible”, afirmó.

Aunque el enfoque principal está en Cartago, también se desarrollan programas en otras regiones del país en áreas como turismo, inglés, logística, servicio al cliente y procesos productivos, adaptados a las necesidades de cada comunidad.

Las personas interesadas pueden aplicar en el sitio web tecnia.cr, escribir al correo [email protected] o comunicarse a los teléfonos 6087-4450 y 4002-1470 para más información.