Cartago dará becas gratuitas para ingresar a industria médica

El Instituto Tecnia anunció la apertura de becas 100% gratuitas para formación en Operario de Industria Médica y Operario de Bodega, perfiles altamente demandados en el sector productivo nacional.

La convocatoria se mantendrá activa durante todo el primer semestre del año, con procesos de reclutamiento e inicio lectivo en marzo, abril, mayo y junio, lo que permitirá que más jóvenes cartagineses accedan a estas oportunidades sin largos periodos de espera.

Las becas están dirigidas a mujeres entre 18 y 35 años y hombres entre 18 y 24 años residentes en Cartago, que actualmente no tengan empleo y deseen capacitarse para mejorar su situación laboral. Los programas tienen una duración intensiva de 2 a 3 meses, con jornadas presenciales de 24 a 36 horas semanales.

El beneficio cubre el 100% del costo educativo, subsidio socioeconómico para alimentación y transporte, además de procesos de vinculación empresarial que facilitan la inserción laboral. “Nuestro objetivo no es solo formar, sino conectar talento con oportunidades reales de empleo”, señaló Alejandra Vargas, directora ejecutiva de Tecnia.

La apuesta por la industria médica responde a su peso en la economía nacional: más de 88 mil empleos y el 24% de las exportaciones regionales de dispositivos médicos.