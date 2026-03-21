Cartago contará con estación pública de agua purificada gratis

Los vecinos de Cartago podrán acceder de manera gratuita a una estación pública de agua purificada.

Se trata del primer dispensador de este tipo en el país, ubicado en el bulevar 29 de Octubre.

El proyecto busca facilitar el acceso al agua potable y fomentar su consumo responsable entre la población.

La estación incorpora un sistema moderno con sensor, que se activa automáticamente al colocar la botella, permitiendo un llenado higiénico y práctico.

Con esta iniciativa también se impulsa la reutilización de envases y el cuidado del ambiente.