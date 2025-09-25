Cartagineses podrán conocer sus riesgos cardiovasculares en feria gratuita

Este viernes 26 de setiembre, la Municipalidad de Cartago abrirá un espacio para que la población conozca el estado de su corazón y evalúe si tiene riesgo cardiovascular. Se trata de la feria de valoración cardiovascular, organizada en conmemoración del Día Mundial del Corazón.



La actividad se desarrollará de 8 a. m. a 1 p. m. en el bulevar 29 de Octubre, ubicado al costado este del Palacio Municipal.



La iniciativa es impulsada por el gobierno local, la Asociación Costarricense del Corazón y Rehabilitación Cardiovascular (Asocoreca) y el Hospital Max Peralta, con el objetivo de promover la salud cardiovascular mediante chequeos gratuitos y educación preventiva.

“Con ayuda de voluntarios, tanto públicos como privados, vamos a tratar de que las personas que participen puedan recibir una toma de signos vitales, medidas antropométricas, peso, talla, evaluaciones de movilidad y de esa manera se calculará el riesgo cardiovascular que tienen.

“Los médicos que estarán ahí presentes van a poder valorar incluso en qué casos algunas personas van a requerir que se les haga además un electrocardiograma: este examen nos permite, por decirlo así, tomar una fotografía del corazón de ese momento y ver hacia atrás para determinar si el paciente ha presentado algo que se relacione a este padecimiento. Invitamos a la población a aprovechar esta oportunidad”, afirmó el doctor Marco Peraza Urbina, médico general de la Municipalidad de Cartago.

La feria está abierta a toda la población interesada, sin importar si está asegurada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los organizadores piden a los interesados usar ropa cómoda y evitar el uso de accesorios metálicos (como joyería).

Un problema de salud pública

La actividad busca fomentar el cuidado del corazón y la adopción de hábitos saludables, en línea con los esfuerzos por reducir las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el mundo.

En 2023, la CCSS registró más de 10 millones de consultas médicas a nivel nacional, muchas de ellas vinculadas con enfermedades crónicas como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y las cardiopatías isquémicas.

Además, según la Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular de la CCSS (2022), la prevalencia de hipertensión en adultos costarricenses es del 37,2%, lo que la convierte en el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.