Cartagineses no aceptan un "no" por respuesta e insisten en nuevo hospital

“Lo que nos queda claro es que el Gobierno no solo no tiene interés por la provincia de Cartago, porque no solo no se ha querido hacer la Florencia del Castillo, sino que también hay un interés de vulnerabilizar más la salud de los costarricenses, este Gobierno tiene una persecución contra la CCSS y es por eso que dicen que está quebrada”, aseveró Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio.