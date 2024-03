Cartagineses bloquean entrada a la provincia como medida de presión por nuevo hospital

“Nos hemos reunido aquí con una sola petitoria, ‘hospital para Cartago ya’, están los estudios, está el dinero, no entendemos por qué razón el Gobierno no quiere un hospital para Cartago, cuando están conscientes de que los cartagineses están muriendo por falta de atención, están siendo mal atendidos en el hospital, porque ya no caben especialidades, les pedimos que tomen conciencia”, dijo uno de los vecinos.