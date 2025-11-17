Cartaginesa logra graduarse en dos carreras gracias a préstamos estudiantiles

"Es durísimo trabajar y estudiar", recalcó María José Ramírez Montoya, vecina de Cartago, quien logró graduarse en dos carreras universitarias gracias a su esfuerzo, organización y al apoyo económico de sus padres.

Según contó, su decisión de recurrir a un préstamo fue para avanzar más rápido en sus carreras.

"La manera más viable que vi fue estudiar bloques completos, que se terminan en un año. Si lo hacía con mi salario, solo podía llevar una materia y me tomaría más tiempo", explicó María José, quien combinó trabajo y estudio durante cuatro años para alcanzar su meta.

La joven recomienda a otros estudiantes evaluar bien las carreras, los montos de los préstamos y mantener un orden económico para cumplir sus objetivos académicos.

