Cartaginés espera en la cima el desenlace de la jornada 14 del Clausura 2026

La jornada 14 del Clausura 2026 inició este jueves y Cartaginés derrotó a Sporting para colocarse como líder. Ahora, los brumosos deberán esperar el desenlace de la fecha para conocer qué hacen sus perseguidores.

Con un partido menos, Herediano y Saprissa tienen 25 y 24 puntos, respectivamente, por lo que, si suman, podrían desplazar a los blanquiazules al tercer puesto.

Tanto los rojiamarillos como los morados juegan este domingo.

A primera hora, a las 3 p. m., en Tibás, Saprissa recibe a Pérez Zeledón. Dos horas más tarde, en el Lito Pérez, Puntarenas será local ante Herediano.

La jornada 14 se completa con el choque entre Alajuelense y Guadalupe, el domingo a las 7 p. m. en el Morera Soto, y el lunes se medirán Liberia y San Carlos en el Edgardo Baltodano.