Carros y motos de juguete trasladarán a niños hacia sus cirugías en Puntarenas

El Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas estrenó una iniciativa que busca transformar la experiencia de los niños y niñas que deben ingresar a cirugía. A partir de ahora, podrán llegar a las salas a bordo de dos carros y dos motocicletas de juguete, diseñados para reducir la tensión y la ansiedad propias de estos momentos.

Se trata de cuatro vehículos infantiles inspirados en modelos reales de BMW, que son operados mediante control remoto. La propuesta convierte un instante de nerviosismo en una experiencia más positiva y tranquila para los pacientes pediátricos.

Los vehículos fueron entregados como un regalo adelantado de Navidad por la empresa Red Motors, que decidió donar los juguetes al hospital.

Según las autoridades médicas, esta iniciativa impactará de manera positiva en más de 134 atenciones que se realizan en el bloque de cirugía pediátrica, ofreciendo un entorno más amigable y humano para los menores y sus familias.