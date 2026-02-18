Carros abandonados en calles de San José eran usados como búnkeres

Aunque a simple vista solo parecen ser carros olvidados, accidentados o vueltos chatarra, lo cierto es que estos vehículos abandonados se convirtieron en refugio del delito y obstáculos para los cuerpos de seguridad (vea video adjunto de Telenoticias).

Es por eso que la Policía Municipal de San José inició un operativo para limpiar las calles.

Con grúas y maquinaria pesada, el cuerpo policial capitalino realizó el retiro de 18 autos en distintos puntos de la capital.

Uno de los casos más preocupantes se registró en Hatillo, donde los carros formaban parte de un búnker vinculado al narcomenudeo.

Estos autos dificultaban el ingreso de los oficiales y servían como barrera en un punto identificado por el alto tráfico de drogas.

Según el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, ya se notificó a un centenar de propietarios de vehículos en comunidades como María Reina y 25 de Julio. Algunos de ellos atendieron el llamado.

El operativo se extendió a sectores como Barrio México y San Francisco de Dos Ríos.

Pero el problema no es exclusivo de la capital y municipalidades como Mora, Garabito, Santa Ana, Cartago y La Unión iniciaron controles similares para recuperar los espacios públicos.