Carretera entre San José y San Ramón iniciará el segundo semestre de 2027

La esperada ampliación de la carretera entre San José y San Ramón iniciaría su construcción en el segundo semestre de 2027.



El cartel para recibir ofertas será publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en los próximos meses.



El proyecto avanza luego que este martes el gobierno firmara el préstamo por $770 millones de dólares entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual fue aprobado por los diputados días atrás.



Según detallaron las autoridades, el proceso de adjudicación se realizará bajo las reglas del BCIE, por lo que no deberá pasar por la revisión de la Contraloría General de la República.



Este proyecto llega tras décadas de intentos fallidos por modernizar la Ruta Nacional 1.



Desde la inauguración de la Autopista General Cañas en 1965 y la carretera Bernardo Soto en 1972, se han impulsado al menos cinco iniciativas de ampliación, incluyendo concesiones en 1994, 1997 y 2004, así como el fallido contrato con la brasileña OAS en 2012 y el fideicomiso aprobado en 2015. Problemas de financiamiento, atrasos en expropiaciones y protestas sociales han impedido concretar la obra, pese a avances parciales como las llamadas obras impostergables ejecutadas entre 2020 y 2022.



Se espera que el nuevo financiamiento permita finalmente concretar esta obra clave para occidente.

