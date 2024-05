Carrera por la cima: ¿Cómo ha sido el cara a cara entre Saprissa y Herediano?

La lucha por finalizar el Clausura en la parte más lata de la tabla es un asunto de dos. Saprissa y Herediano, con dos fechas por jugar, llegan en franca pelea.



Este fin de semana los morados ganaron en Puntarenas y los rojiamarillos no pudieron con Pérez Zeledón, por lo que los tibaseños tienen 42 puntos y los florenses 40 a falta de seis por disputar.

Analizando el camino de los equipos, fecha a fecha, queda claro que Saprissa llega con más impulso que los rojiamarillos.

Si bien es cierto Herediano ha peleado todo el semestre en la parte alta de la tabla, pareciera que no tienen tanto viento en sus velas.

Los del Pity Altamirano llegaron al primer puesto en la fecha cinco, bajaron un peldaño en la sexta, pero empezando en la séptima jornada, sumaron 13 en los más alto, hasta este domingo

En Saprissa el ambiente es otro.

Fueron primeros tras el primer partido del campeonato. De ahí en adelante el camino fue rocoso. Un séptimo lugar en la jornada 5, cuatro fechas en fila en el sexto lugar, para empezar a escalar. Salto al cuarto peldaño, luego al tercer y tres seguidas en el segundo, antes de completar el asalto a la cima.

“Es muy importante, es un lugar donde nos sentimos cómodos, nos gusta vernos ahí arriba, es incómodo ver en algunos momentos ver la tabla para arriba y no estar ahí. Es importantísimo el triunfo y vernos ahí, pero esto no ha terminado. Igual cuando estuvimos a 12 puntos del líder no hicimos un velorio, no hicimos un duelo, trabajamos para buscar el primer lugar, hoy que lo hemos alcanzado por el momento, igualmente, vamos a trabajar para mantenernos”, comentó Vladimir Quesada tras imponerse en el Lito Pérez.