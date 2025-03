Carlo Díaz: “La condena moral no me afecta”

El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que la condena moral por los señalamientos que recibe no le afecta; y que los fiscales, como él, están acostumbrados a que no los quieran.

En entrevista con Teletica.com, Díaz reaccionó a la desestimación que la Inspección Judicial realizó sobre varias de las causas que se le investigan, específicamente las supuestas giras de trabajo que realizó junto a su pareja y el presunto favorecimiento a esta en su carrera profesional.

“Yo me he sometido a los procesos disciplinarios correspondientes, he hecho mis descargos, sé que no tengo responsabilidad en ninguno de los hechos que se me atribuyen, simplemente soy respetuoso del sistema y me voy a acoger a los procesos disciplinarios y a lo que se decida a final de cuentas.

“Se han hecho investigaciones objetivas y los resultados son los que esperábamos”, aseveró.

También respondió a la condena que sí recibió: la del daño reputacional, especialmente en un puesto tan sensible como el suyo.

“Creo que los fiscales estamos acostumbrados a eso, a que nos acusen, a que nos señalen, a que no nos quieran. Yo no trabajo por el ego de Carlo Díaz, yo trabajo por Costa Rica y la Fiscalía, creo que a eso me debo y a mí la condena moral no me afecta.

“Algún día se verá nuestro trabajo y no lo digo a nivel personal, el ego mío no da para ese tipo de situaciones, pero sí sé que he actuado con la debida diligencia y por mejorar esta Fiscalía y a Costa Rica”, aseveró.

Las acusaciones contra Díaz, que emanan principalmente desde Casa Presidencial, ya han alcanzado niveles inéditos como con las vallas publicitarias que pedían su renuncia y la de otros jerarcas.

Este próximo martes, además, está prevista una marcha en San José contra él y su gestión, protesta a la que el presidente Rodrigo Chaves aseguró que valora asistir.