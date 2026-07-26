Carlo Díaz: "La captura de 'Diablo' es la más importante en la última década"

La captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", representa "la detención más importante que hemos realizado durante la última década".

Así la calificó el fiscal general, Carlo Díaz, tras el operativo Némesis , ejecutado el viernes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia.



El jerarca, en entrevista con 7 Días, explicó que la relevancia del caso trasciende la captura de un hombre que permaneció prófugo durante años. Según detalló, Arias continuó liderando una organización criminal con fuerte presencia en la zona atlántica y logró expandir su influencia hacia otras regiones del país.



Agregó que, con el paso del tiempo, el alias "Diablo" llegó incluso a convertirse en una especie de símbolo dentro del crimen organizado.

"Muchas personas, otros delincuentes incluso utilizaban ese nombre de 'Diablo', llamémoslo así, como una franquicia para amedrentar a otras organizaciones", señaló el fiscal.

Díaz explicó que la trayectoria criminal de Arias fue distinta a la de muchos líderes del narcotráfico actuales. Indicó que comenzó vinculado a delitos convencionales, como robos y robo de ganado, antes de ser relacionado con investigaciones por narcotráfico y homicidios a partir de 2017.

"Posteriormente es que se le relaciona o se le vincula con el narcotráfico y esto más o menos a partir del 2017 y de ahí en adelante él viene surgiendo como un líder de una organización con una carrera criminal que hemos estado investigando y que ahora pretendemos que asuma las consecuencias en los procesos penales", añadió.

El fiscal general también aclaró que la captura de este viernes no responde a una cadena de detenciones recientes contra otros líderes criminales, sino a una investigación independiente desarrollada por el OIJ.

La aprehensión de "Diablo" se suma a una serie de golpes de alto perfil contra figuras del crimen organizado registrados en los últimos meses. Entre ellos destacan la captura del exmagistrado Celso Gamboa, requerida por Estados Unidos con fines de extradición por presuntos delitos de narcotráfico, así como la detención semanas atrás de un hombre identificado por las autoridades como la mano derecha de Arias Monge.



A esa lista también se añade la captura de alias "Pecho de Rata", considerado otro de los objetivos prioritarios de las autoridades costarricenses.

Con estos casos, el OIJ y el Ministerio Público sostienen que han logrado afectar a algunas de las principales estructuras criminales que operaban en el país en los últimos años.

