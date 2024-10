Carlo Díaz enfrenta cuatro causas en Inspección Judicial por nombramiento de pareja y viaje a Grecia

El fiscal general, Carlo Díaz, tiene cuatro causas abiertas en la Inspección Judicial por el nombramiento que realizó de su pareja como fiscal auxiliar en el Ministerio Público.

Además, se investiga el viaje que Díaz realizó a Grecia, en setiembre anterior y con esta misma persona, para participar en una conferencia internacional de lucha contra el narcotráfico.

Así lo confirmó, la tarde de este jueves, el Poder Judicial en un comunicado de prensa.

De los cuatro expedientes, dos (24-3655-31-DI y 24-3462-31-DI) responden a manifestaciones públicas de las diputadas oficialistas Pilar Cisneros y Paola Nájera, la primera cuestionando el nombramiento de la pareja de Díaz como fiscal auxiliar y la segunda ese viaje a Europa.

Un tercer expediente (24-3509-31-DI) indaga sobre “informaciones que trascendieron en redes sociales” sobre ese viaje, y el cuarto (24-3545-31-DI) por una “información anónima en la Inspección Judicial por un nombramiento en el Ministerio Público”.

¿Qué son?

La diputada Nájera fue la primera en cuestionar públicamente ese viaje de Díaz a Grecia, específicamente por viajar junto a su pareja y que esta, además, fuera funcionaria judicial.

Díaz, en una audiencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, aseguró que su viaje fue costeado íntegramente por la DEA (Drug Enforcement Administration de Estados Unidos) y que fue esta prestigiosa agencia la que lo invitó a él y al director del OIJ, Rándall Zúñiga.

“¿Ustedes creen que si fuera un narcotraficante la DEA me va a estar invitando ahí? Pues no, vergüenza les debería dar a los que no invitaron y no voy a decir nombres”, indicó ese día con evidente molestia.