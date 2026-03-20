Carlo Díaz celebra extradición: “Los narcotraficantes ya no pueden esconderse en este país”

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, celebró este viernes la extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias “Pecho de Rata”, los primeros costarricenses en ser puestos a las órdenes de Estados Unidos.

Una vez terminado el histórico proceso, Díaz atendió a los medios de comunicación y aseguró que el mensaje a la criminalidad es claro: “Los narcotraficantes ya no pueden esconderse en este país”.

“Era muy común ver, por parte de nosotros, que líderes narcotraficantes de otras latitudes venían al país, obtenían otra nacionalidad por naturalización y posteriormente continuaban delinquiendo en nuestro país, traficando, a sabiendas de que no podían ser extraditados.

“Ese escudo que tenían esas personas ya no existe y hoy estamos dando un mensaje contundente en el sentido de que los narcotraficantes no pueden esconderse en nuestro país, no pueden obtener otra nacionalidad para no ser extraditados y que vamos a seguir con la cooperación internacional trabajando en detener a personas vinculadas a estas actividades”, dijo Díaz.

El fiscal también aseguró que la salida de Gamboa le da tranquilidad a las autoridades, pues se conocía de presuntas amenazas contra la vida del exmagistrado.

“Había algunas amenazas contra estas personas, por lo menos circulaba que había interés de acabar con la vida de don Celso y por lo menos desde ese punto de vista ya nosotros estamos tranquilos”, dijo.

Díaz adelantó que seguirán trabajando de cerca con las autoridades internacionales para mantener ese combate frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico.